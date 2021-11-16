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علماء يكتشفون دواء يساعد في تجديد الخلايا العصبية وعلاج الشلل

علماء يكتشفون دواء يساعد في تجديد الخلايا العصبية وعلاج الشلل
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تواصل – وكالات:

توصل علماء أمريكيون في تطور مذهل إلى نوع من الأدوية الحديثة، يمكنه تجديد الخلايا العصبية وإمكانية التعافي من الشلل والمشي بعد أربعة أسابيع من العلاج، وذلك بعد نجاح بعض التجارب على الفئران.

وأعرب فريق جامعة “نورث وسترن” الذي نشر نتائج أبحاثه في مجلة “ساينس” ، عن أمله أن يقدّم هذا الدواء في وقت مبكر من السنة المقبلة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاقتراح إجراء تجارب على البشر.

فيما أكد سامويل ستاب الذي أدار الدراسة، لوكالة “فرانس برس” أن الهدف منها كان التوصل إلى دواء يمكن إعطاؤه للبشر واستخدامه في المستشفيات لمنع إصابة من تعرضوا لصدمات كبيرة أو الذين يعانون من الأمراض بالشلل.

من ناحيتهم، يسعى الخبراء في المجال الطبي على مستوى العالم منذ مدة طويلة إلى إيجاد علاج الشلل، ويجري في الوقت الراهن استكشاف علاجات تجريبية أخرى.

جاءت ثمار الاكتشاف الطبي بعد أن تم حقن الدواء على شكل هلام في الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي لفئران التجارب بعد 24 ساعة من انقطاع عمودها الفقري وبعد أربعة أسابيع ، كانت الفئران التي تلقت العلاج تمشي تقريباً كما كانت تفعل قبل الإصابة، في حين أن تلك التي لم تتلقَ العلاج لم تتمكن من المشي ولاحظ الباحثون تحسناً كبيراً في النخاع الشوكي لتلك التي تلقت العلاج, وتجددت الخلايا العصبية.

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