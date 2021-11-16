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أسباب ظهور البقع الزرقاء على الجسم

أسباب ظهور البقع الزرقاء على الجسم
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تواصل – وكالات :

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا، إن البقع الزرقاء على الجسم لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأضاف المركز الألماني، أن الأسباب البسيطة للبقع الزرقاء على الجسم تتمثل في الاصطدام، وتناول أدوية سيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على حمض أسيتيل الساليسيليك، والتوتر النفسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

أما الأسباب الخطيرة للبقع الزرقاء على الجسم فتتمثل في العدوى البكتيرية أو الفيروسية، ونقص فيتامين K، واضطرابات تخثر الدم مثل الهيموفيليا، وقصرو الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، وفي أسوأ الحالات قد تشير البقع الزرقاء على الجسم إلى الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا).

لذا يجب استشارة الطبيب في حال استمرار ظهور البقع الزرقاء على الجسم لمدة طويلة مع المعاناة من أعراض أخرى مثل الألم غير المبرر والغثيان والحمى والتورمات (خاصة في الرأس والمفاصل).

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