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تعرّف على أكثر 10 دول تضرراً في العالم بوباء كورونا

تعرّف على أكثر 10 دول تضرراً في العالم بوباء كورونا
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تواصل – وكالات :

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 253.808.780، وإجمالي الوفيات 5.106.593

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 764.363 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.221.549.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.346 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.960.766.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.655 وإجمالي إصابات 34.447.536

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147 وإجمالي إصابات3.845.733

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 251.796 وإجمالي إصابات 8.956.136

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672 وإجمالي إصابات 2.215.373.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.670 وإجمالي إصابات 4.251.076.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.384 وإجمالي إصابات 9.649.233.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.819 وإجمالي إصابات 4.865.260

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.272 وإجمالي إصابات 6.045.212

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