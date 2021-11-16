مليشيا الحوثي تفرض إضافة جديدة في «الأذان الشرعي» بمساجد اليمن

تواصل- فريق التحرير

لم تكتف مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بالانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين، لكنها شرعت في مخطط جديد لتزييف وتغيير الشعائر الإسلامية.

وسائل إعلام يمنية ذكرت أن المليشيا بمحافظة عمران وجهت القائمين على مساجد المدينة بإضافة “حي على خير العمل” إلى صيغة الأذان.

ووجهت أيضا بتوحيد وقت النداء للصلوات حسب موعد أذان الجامع الكبير بصنعاء.

وتدعي المليشيا في تعميم موجه أنها فعلت ذلك استجابة لتوجيه الله سبحانه وتعالى في الاعتصام بحبله وعدم التفرق، بحسب مزاعمها.

وتعمل ميليشيا الحوثي على فرض نهجها على اليمنيين، مستغلة بذلك كل الوسائل من المناهج الدراسية التي أجرت عليها تعديلات إلى المساجد ووسائل الإعلام.

جاء ذلك في تعميم موجه من مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران إلى القائمين على المساجد بالمدينة، والذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://almasdaronline.com/articles/240734