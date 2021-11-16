وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى «STC»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– أخصائي الاستدامة: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المبيعات).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)