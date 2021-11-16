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مع دخول الشتاء.. تعرف على أبسط وأهم مصادر” فيتامين د “

مع دخول الشتاء.. تعرف على أبسط وأهم مصادر” فيتامين د “
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تواصل- وكالات:

ينتشر انخفاض مستويات فيتامين “د” المعروف باسم – فيتامين أشعة الشمس- في جميع أنحاء العالم، وتشمل أعراضه: التعب وآلام العضلات وضعف العظام خاصة لدى الأطفال.

ونشر موقع “هيلث لاين”، قائمة بـ5 مصادر مهمة وبسيطة للحصول على فيتامين د:

1- أشعة الشمس

يمكن للجلد أن ينتج فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية “ب”. وحال تعرض الوجه أو الذراعين أو الساقين لأشعة الشمس لمدة 5-30 دقيقة مرتين في الأسبوع عادة ما يكون كافيا لتوليد مستويات فيتامين د المثلى.

2- الفطريات

يمتلك الفطر قدرة فريدة على إنتاج فيتامين د عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. وهذا يجعلها المصدر النباتي الوحيد الصالح للأكل لفيتامين د.

3- صفار البيض

يوفر صفار البيض فيتامين د، على الرغم من أن كمياته المحددة تعتمد بشكل كبير على النظام الغذائي للدجاج والوصول إلى الهواء الطلق.

4- الجبن ومنتجات الألبان

يعد الجبن مصدرا طبيعيًا لفيتامين د مع بعض منتجات الألبان المختلفة.

5- المكملات

يمكن أن تصبح المكملات هي المصدر الموثوق به والثابت، ومنها فيتامين د 2، وفيتامين د 3.

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