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لبنان في مواجهة جديدة وعزلة عن العالم.. ما الأمر؟

لبنان في مواجهة جديدة وعزلة عن العالم.. ما الأمر؟
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب شح المازوت في لبنان بقطع خدمة الإنترنت عدة مرات، حيث بدأ المسؤولون في القطاع يناشدون المعنيين لإيجاد المخارج قبل فوات الأوان.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن عدة أسباب اجتمعت لتساهم في انهيار قطاع الاتصالات في لبنان أولها:

1-انهيار سعر الصرف، ما يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات، و تسريح عدد كبير من العاملين.

2- تأثر جودة الخدمات المقدمة

3- صعوبة تطوير الشبكة.

4- أزمة شح مادة المازوت.

وحذّر المسؤولون في القطاع أن لبنان مهدّد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات الاتصال.

ونوه المسؤولون أن هذه الشركات كانت تشتري في السابق المازوت من المنشآت النفطية بالليرة ‏اللبنانية، إلا أن وزير الطاقة فرض بموجب قرار أصدره استيفاء ثمن المازوت بالدولار ‏الأمريكي.

 

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