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بتجارة الأسلحة والمخدرات.. مليشيا «حزب الله» تعوض خسائرها بعد تصنيفها كتنظيم إرهابي

بتجارة الأسلحة والمخدرات.. مليشيا «حزب الله» تعوض خسائرها بعد تصنيفها كتنظيم إرهابي
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تواصل- فريق التحرير:

قال الكاتب الصحفي يوسف دياب: إن مليشيا حزب الله تعوض خسائرها بتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملات، وذلك بعد تصنيفها دوليًا كتنظيم إرهابي وتعرضها لفرض عقوبات أمريكية وأوربية وعربية وأيضا بعد تشديد العقوبات وتضييق الخناق على إيران.

وأوضح يوسف دياب في مداخلة مع قناة “العربية” أمس، أن هذه العمليات والأنشطة المحظورة باتت موردًا أساسيًا لمليشيا حزب الله لأنها تحاول تعويض ما تخسره في مجال التحويلات من الخارج والمساعدات التي تحصل عليها سنويا من إيران والتي تضاءلت إلى حد كبير بعد معاناة إيران من وضع اقتصادي ومالي صعب نتيجة هذه العقوبات.

وأضاف أنه ليس من المستغرب تمدد هذه الأنشطة لدى المليشيا، وخاصة في دول أمريكا الاتينية التي تعتبر إلى حد ما مهيئة لأن تتحرك فيها التنظيمات التابعة لحزب الله بحرية أكثر وبالتحديد فنزويلا التي تعد حليفا أساسيًا لإيران والمليشيا لديها تواجد واسع ومريح فيها وبالتالي يستطيع أن تتمدد من خلالها إلى كل دول أمريكا اللاتينية.

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