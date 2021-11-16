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توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والرياض، والشرقية.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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