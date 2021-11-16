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تحذير جديد من الولايات المتحدة لمواطنيها في إثيوبيا

تحذير جديد من الولايات المتحدة لمواطنيها في إثيوبيا
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تواصل – وكالات:

دعت الولايات المتحدة مجدداً أمس الاثنين، الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا على مغادرة البلاد “فوراً”، مشددة على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين أن دعوات واشنطن لمواطنيها بهذا الصدد “لا تأتي من منطلق التشاؤم بشأن آفاق السلام في إثيوبيا، ولكنها تعتبر أمرا عمليا” في الوقت الحالي.

وقال برايس إنه يخشى حدوث “سوء تفاهم” لدى الأمريكيين في إثيوبيا، مضيفا أنهم “قد يعتقدون أن ما حدث في أفغانستان يمكن إعادته من قبل الحكومة الأمريكية في أي مكان آخر في العالم”.

يذكر أن السفارة الأمريكية دعت منذ عدة أيام مواطنيها إلى السفر برحلات تجارية خارج البلاد، كما تقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

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