تعرف على شروط «الكفالة الإلكترونية للمرور» عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار الكفالة الإلكترونية للمرور، وقد حددت عدة شروط للحصول عليها، وقد شملت هذه الشروط الكفيل والمكفول.

وأوضحت منصة أبشر، عبر موقعها الرسمي أن الكفالة الإلكترونية، خدمة تمكن المستفيدين من إتمام اجراءات الكفالة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.

وأشارت المنصة، إلى أنه يجب أن تتوافر الشروط التالية في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة: