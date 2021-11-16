تعرف على شروط «الكفالة الإلكترونية للمرور» عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:
أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار الكفالة الإلكترونية للمرور، وقد حددت عدة شروط للحصول عليها، وقد شملت هذه الشروط الكفيل والمكفول.
وأوضحت منصة أبشر، عبر موقعها الرسمي أن الكفالة الإلكترونية، خدمة تمكن المستفيدين من إتمام اجراءات الكفالة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.
وأشارت المنصة، إلى أنه يجب أن تتوافر الشروط التالية في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة:
– سعودي الجنسية
– أكبر من 18 عاما
– التواجد داخل المملكة
– التسجيل والتفعيل في منصة أبشر
– أن لا يكون مدرجاً في نظام المطلوبين بحالة “”يقبض عليه”” مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات
– أن لا يكون مسجلاً كمكفول على قضية سابقة لنفس القطاع المحدد
– أن لا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين بحد أقصى لنفس القطاع المحدد
كما يجب ان تتوافر الشروط التالية في المكفول لإنشاء كفالة جديدة:
– التواجد داخل المملكة
– وجود قضية واحدة على الأقل مدرجة من قبل الجهات الأمنية لترشيح المكفول للحصول على كفالة
– أن لا يكون مدرجاً في نظام المطلوبين بحالة “”يقبض عليه”” مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات
– يجب أن لا يكون هناك كفيل آخر مسجل على نفس القضية.
– يجب ان يتم سداد رسوم الخدمة قبل إتمام العملية. يتم إشعار الكفيل والمكفول برسائل نصية بعد الانتهاء من اجراءات الكفالة الالكترونية.
– في حال لم يكن للمكفول حساب مفعل في أبشر، يتم ادخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قبل الكفيل.
– يتم إشعار الكفيل بعد الإفراج عن المكفول فيما يخص القضايا المرورية.”