«الأرصاد»: اليوم تنتهي الحالة المطرية وتوقعات بحالة جديدة في هذا الموعد

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توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن يكون اليوم الثلاثاء هو الخامس والأخير للحالة الجوية المطرية التي تشهدها أجزاء من المملكة، كما توقع حالة ممطرة جديدة تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال القحطاني، وفقا لـ”الإخبارية”: “إن هناك فرصة لهطول أمطار متوسطة اليوم، تشمل مناطق حائل والجوف وقد يمتد تأثيرها إلى القصيم والشرقية وشمال منطقة الرياض.

وأضاف أن المركز يراقب احتمالية تكون حالة ممطرة الأسبوع المقبل قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائل والشرقية والرياض، موضحا أن المركز ينسق مع الجهات المعنية للتعامل مع الظواهر الجوية، داعياً الجميع للانتباه للإرشادات المعلنة من الجهات المختصة في هذا الجانب.