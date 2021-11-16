ماذا ستجني المملكة من منح الجنسية للكفاءات؟ 10 فوائد هامة تحتاج لمعرفتها

تواصل- فريق التحرير:

حدد خبراء سياسيون واستراتيجيون، أهمية وفوائد منح المملكة جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة، والخبرات والتخصصات النادرة، في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

واستوعبت القوائم الأولية لممنوحي الجنسية السعودية، بعد صدور الموافقة الملكية، الخميس الماضي، كل المجالات الحيوية التي من شأنها أن تسهم في إنعاش الوسط المحلي السعودي بإنتاجاتهم وجهودهم في تخصصات مختلفة، وذلك بالإضافة إلى جهودهم النوعية طوال عقود من تاريخهم العلمي والعملي التي أهلتهم لبلوغ درجة علمية مبرزة مهمة.

ونرصد هنا في سطور مختصرة خلاصة ما أفاد به الخبراء في تصريحاتهم لوكالة “سبوتنيك” عن الفوائد التي ستعود على المملكة من هذا القرار:

1- هذه الخطوة تأتي في ظل محاولات المملكة استغلال الكوادر البشرية وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ضمن رؤية 2030، والتي تضع المملكة في تنافسية مع دول العالم.

2- المملكة تنظر إلى الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار، وهو أحد الجوانب الثلاثة التي ترتكز عليها التنمية المستدامة لدى السعودية.

3- قامت المملكة خلال الفترة الماضية بعدة تطويرات في جانب التنمية الاقتصادية، وأيضا في مجال عمل التنمية البيئية والتي تأتي بالمشاركة والمساعدة الدولية في هذا المجال، والجانب الاجتماعي له عدة مؤشرات والمملكة تضع ضمن مبادئها ورؤيتها استغلال جميع الموارد بما فيها الموارد البشرية.

4- هذه الشخصيات التي عاشت في المملكة وقدمت خدمات الإنتاج المتميز في الجوانب العلمية والثقافية والاقتصادية، تحرص المملكة على استقطابها حتى يتحقق لها العيش بحرية والتمتع بهذه الجنسية.

5- من ضمن رؤية المملكة منحهم دافعاً للتعايش مع أبناء المجتمع لتحقيق وإشباع حاجاتهم للبقاء في المملكة العربية السعودية.

6- هذا التوجه ينعكس على التعايش الإيجابي وتحقيق المملكة للجانب الاجتماعي ومؤشراته لتطوير التنمية الاجتماعية.

7- الشخصيات الأكاديمية سوف تحقق نجاحات في المجال الأكاديمي والتدريبي، وهو ما سيكون له انعكاساته على جودة التعليم في المملكة.

8- الشخصيات الطبية تعتبر من الموارد التي تستفيد منها المملكة في الجانب الصحي.

9- إضافة نوعية للاقتصاد السعودي والمجتمع السعودي وتفعيل حقيقي وعملي لفكرة الانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم.

10- استعداد المجتمع السعودي أن يتقبل المهارات والأفراد المميزين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً فعالاً من الاقتصاد الوطني ومجتمعه.