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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تمديد العمل بـ«جوازات الرياض» حتى السادسة مساءً طيلة هذا الأسبوع

تمديد العمل بـ«جوازات الرياض» حتى السادسة مساءً طيلة هذا الأسبوع
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تواصل- فريق التحرير:

قررت جوازات منطقة الرياض – الفرع الرئيسي- تمديد ساعات العمل الرسمية لتسليم جواز السفر السعودي، حيث سيكون العمل من تمام الساعة (7:30 صباحًا) ويستمر حتى الساعة الـ (6 مساءً)، وذلك من الأحد حتى الخميس.

وأوضحت جوازات منطقة الرياض أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات عبر منصة “أبشر” وتسلم جوازاتهم حضوريًا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي “سبل” وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام.

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