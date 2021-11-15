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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ضبط مرتكب واقعة سكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها والكشف عن جنسيته

ضبط مرتكب واقعة سكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها والكشف عن جنسيته
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تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية تمكَّنت من تحديد هوية جانٍ والقبض عليه إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليقها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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