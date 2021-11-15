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استفزاز إيراني لسفينة حربية أمريكية في خليج عمان.. هذا ما حدث (فيديو)

استفزاز إيراني لسفينة حربية أمريكية في خليج عمان.. هذا ما حدث (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استفزاز إيراني يتجدد في خليج عمان، مساء أمس الاثنين، حيث اقتربت مروحية تابعة للقوات الإيرانية من سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في خليج عمان في حادث انتهى من دون أن يؤثر على العمليات الأمريكية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن المروحية الإيرانية وصلت إلى مسافة 25 ياردة (75 قدما)، من سفينة إيسكس الحربية.

وأضاف كيربي أنه “أمر خطير لأنه قد يؤدي إلى حسابات خاطئة”، ولم يحدد متى وقع الحادث، مشددا على حق الطاقم في الدفاع عن النفس في وجه أي تهديدات محتملة.

 

 

 

 

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