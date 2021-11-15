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طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، فرصة ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

في حين تتأثر الرؤية الافقية بالعولق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة. كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نص المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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