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شرطة القصيم تعلن تحديد هوية وضبط صاحب الفيديو المنافي للآداب

شرطة القصيم تعلن تحديد هوية وضبط صاحب الفيديو المنافي للآداب
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من تحديد هوية صاحب الفيديو “تسجيل صوتي”، الذي تتضمن ألفاظًا وعبارات تتنافى مع الآداب العامة والقبض عليه.

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد توثيقه ونشره تسجيلا صوتيًا احتوى على مضامين تتنافى مع الآداب العامة.

وأوضح المتحدث أنه مواطن وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة بمنطقة القصيم.

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