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كاميرا مراقبة توثق لحظة انفجار «سيارة ليفربول»

كاميرا مراقبة توثق لحظة انفجار «سيارة ليفربول»
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تواصل- وكالات:

نشرت صحف بريطانية، فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة أمام مستشفى نسائي، والتي شهدت انفجار سيارة أجرة أدت إلى مقتل شخص وإصابة السائق.

فيما نشر إياد الحمود، عبر حسابه على “تويتر” الفيديو الذي يوثق لحظة انفجار السيارة، قائلاً :” لحظة انفجار سيارة أجرة خارج مستشفى في ليفربول بإنجلترا يوم أمس الأحد”.

وأضاف :” تقول الشرطة أن سائق الأجرة أقفل أبواب السيارة عندما شاهد حزام ناسف ليحبط الهجوم الإرهابي، السائق نجا بعد نقله للمستشفى وقد وصفوه بالبطل فيما توفي الإرهابي الذي لا تُعرف دوافعه حتى الآن”.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعتقد اعتقاداً راسخاً أن الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وأوضحت في وقت سابق، أن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، أمس الأحد، كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

 

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