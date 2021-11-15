أصيب وعائلته بكورونا.. رئيس حزب نمساوي متطرف شكك في اللقاح

تواصل- فريق التحرير:

أصيب رئيس حزب يميني متطرف في النمسا بفيروس كورونا المستجد هو وعائلته، بعد أن شكك في جدية اللقاحات ضد الوباء.

وكان رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا هربرت كيكل، قد شكك في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد اعترف الإثنين على فيس بوك أنه قد أصيب وأفراد عائلته، حيث ظهرت عليهم الأعراض.

وأضاف : “يؤسفنى أن أبلغكم أنني تلقيت اليوم أنباء من السلطات الصحية بأن النتيجة إيجابية”.

يذكر أن “كيكل” كان قد قدم خطة بديلة لمكافحة الفيروس قال فيها: إنه يجب الاعتماد على العلاج المبكر بدل التطعيم، ما تسبب في الكثير من الإصابات الحادة والوفيات.

كما رفض خلال الجائحة إجراءات الحكومة لمكافحة الفيروس باعتبارها قيوداً على الحرية.