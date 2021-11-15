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مقتل قائد عمليات اللواء الثالث حرس حدود التابع لميليشيا الحوثي بمعارك مأرب

مقتل قائد عمليات اللواء الثالث حرس حدود التابع لميليشيا الحوثي بمعارك مأرب
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تواصل – وكالات:

أعلنت ميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، مقتل أحد قياداتها العسكرية الميدانية البارزة، في ظل استمرار المعارك العنيفة مع قوات الجيش الوطني خاصة في جبهات مأرب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي إن العميد عدنان مجاهد أحمد بن حيدر، قائد عمليات ما يسمى “اللواء الثالث حرس حدود” التابع للميليشيا قُتل في معارك مأرب.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد منحت بن حيدر رتبة “عميد”، وأوكلت له قيادة عمليات ما يسمى “اللواء الثالث حرس حدود” المنتشر في جبهات محافظتي صعدة والجوف.

ورجحت مصادر أن يكون بن حيدر لقي مصرعه في ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اليومين الماضيين، حيث استهدفت المقاتلات الحربية بسلسلة من الغارات مواقع حساسة للميليشيات الحوثية، خاصةً في مأرب والجوف، هذا ويعد القيادي القتيل نجل شقيق محافظ الجوف المعين من قبل الحوثيين المدعو فيصل بن حيدر.

 

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