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استعراض فاشل لـ«زينبيات الحوثي» يثير السخرية (فيديو متداول)

استعراض فاشل لـ«زينبيات الحوثي» يثير السخرية (فيديو متداول)
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق قيام عدد من “زينبيات الحوثي” باستعراض فاشل، أثار موجة من السخرية.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع “يمن شباب” نساء مسلحات يتبعن ما يدعى بمليشيا “زينبيات الحوثي” ، وهن يستقللن إحدى السيارات التابعة للحوثي، حيث وقعت إحداهن فجأة على ظهرها أثناء استعراضها ببندقية.

وقد أثار المشهد السخرية منهن ومن أفعالهن الإجرامية التي يقمن بها بحق اليمنيات.

يذكر أن الزينبيات الحوثيات، يقمن بالاحتجاز التعسفي للنساء والنهب والاعتداء الجنسي والتحرش من قبلهن بالسجينات والتعذيب وتسهيل عمليات الاعتداءات بالسجون السرية للمشرفين الحوثيين.

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