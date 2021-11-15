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وضعية جلوس نهى عنها الرسول وأثبت العلم ضررها للقلب..ما الحقيقة؟

وضعية جلوس نهى عنها الرسول وأثبت العلم ضررها للقلب..ما الحقيقة؟
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تواصل- فريق التحرير:

تسائل د.صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، عن صحة ما يُنسب إلى السنة النبوية الشريفة من التحذير من وضعية معينة في الجلوس، قيل أن العلم الحديث أثبت أنها مُضرة بالقلب.

وكتب “الغامدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”سمعت شخصاً يقول أن الاتكاء على راحة اليد اليسرى منهي عنه في السنة النبوية وهذا الكلام على العين والراس.. ولكنه يضيف : ثبت علمياً أن هذه الوضعية تضر القلب”.

وتسائل الاستشاري، عن مصدر هذه الدراسة العلمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أننا لسنا في حاجة أن يثبت العلم كل شيء لنؤمن ونقتنع به.

وتفاعل معه العديد من متابعيه، وعلق أحدهم بالقول :”أعانكم الله على الدعاوى دكتور صالح بالنسبة للحديث فقد رواه أبو داود وغيره وهو مختلف فيه من حيث ثبوته ومفهومه، فالأكثر على أن النهي مقيد في الصلاة فقط، والبعض يضعف الحديث مطلقًا.. ويبقى نظركم الطبي في هذه الدعوى.. وأضم صوتي لصوتكم بخطورة بناء قصور واهية على أحاديث ظنية ثبوتاً ومفهوماً”.

وقال آخر :” للأسف الشديد فإن البعض يربط – دون دليل – بين عبادات وشعائر دينية وأسباب صحية ليضعها كعلة للتحريم أو غيره”.

وأضاف :” لايشترط ان نعرف السبب أو العلة في الأمور التعبدية لأنه إذا سقطت العلة فسيتأثر الحكم ونحرج بل إننالانحتاج لربط الأحكام بالمنطق،مثلاً في المسح على الخفين أو عدد ركعات الصلاة”.

 

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