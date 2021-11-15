احذر.. علامة في الصوت تنذر بإصابتك بمرض لاعلاج له

تواصل- وكالات:

أوضح خبراء جمعية مرض باركنسون الأمريكية، أن صوت المصابين بمرض باركنسون (الرعاش) يصبح أكثر هدوءاً، أو يصبح مرتفعاً في البداية ومن ثم يصبح هادئاً، مشيرة إلى أنه يمكن تشخيص بداية المرض من ثلاثة تغيرات في الصوت.

وحسب صحيفة “أكسبريس”، فإن كلامهم يصبح رتيباً، لأنه ليس بمقدور المريض التحكم بمستوى الجهارة (شدة الصوت) والعاطفية. بالإضافة إلى ذلك يشير التلعثم إلى بداية تطور مرض باركنسون.

ومرض باركنسون، هو مرض عصبي مزمن يتطور تدريجياً، ويسبب الخلل في إنتاج مادة الدوبامين الكيميائية في خلايا الدماغ، واضطراب في وظائف الخلايا المسؤولة عن الحركة.

والأعراض الرئيسية للمرض هي تصلب العضلات وصعوبة الحركة والرعشة وعدم استقرار الوضعية.

ولا يزال الطب المعاصر عاجزاً عن علاج هذا المرض تماما. ولكن هناك طرقاً لوقف تطوره بما فيها التدخل الجراحي لتحسين نوعية حياة المصاب ومنع تطور المرض.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يبلغ عدد المصابين بهذا المرض في العالم حوالي 10 ملايين شخص، ومع التقدم بالعمر يزداد خطر الإصابة بالمرض. ولكن يشخص هذا المرض لدى 4 بالمئة من المصابين قبل بلوغهم الخمسين من العمر. والرجال اكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 1.5 مرة من النساء.