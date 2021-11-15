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يؤذن ويقوم بتنغيم الأذان.. ما صحة ذلك؟

يؤذن ويقوم بتنغيم الأذان.. ما صحة ذلك؟
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تواصل- فريق التحرير

ينبغي أن يكون الأذان سهلا سمحا، وفق ما جاءت به السنة النبوية المطهرة.

وحول قيام البعض ممن يرفعون الأذان ويقومون بتنغيمه قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام إن مشروعية الأذان هي الإعلام بالوقت.

وأضاف أنه ينبغي أن يؤتى بالأذان سهلا سمحا مرسلا وبصوت حسن.

ونوه الخثلان أنه لا يصح التمطيط في الأذان واستغراق الوقت، ما يجعل صعوبة في ترديد الأذان.

ونوه أن المؤذن ينبغي أن يستمع ويسأل لأراء أهل الحي ، حول  طبيعة أذانه ومعرفة جوانب النقد فيه.

وأشار إلى أن الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما، حينما سمع مؤذنا يؤذن ويمطط في الأذان، قال له: أذن اذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.

 

 

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