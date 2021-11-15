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بيان من بلدية خميس مشيط بشأن حادث دهس 3 سيدات

بيان من بلدية خميس مشيط بشأن حادث دهس 3 سيدات
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت بلدية محافظة خميس مشيط، بيانًا تعلق فيه على حادث السير المروع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة أمس، بدهس مركبة عدد من السيدات أثناء عبورهن الطريق.

وقالت في البيان الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تأسف بلدية محافظة خميس مشيط للحادث المروريالذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن لطريق الأمير سلطان (طريق الـ100) وتتمن لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل “.

وأضافت :” كما تنوه إلى أنه يجري التنسيق مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاة وخلافها”.

وتابعت “خميس مشيط” :” كما تشرع البلدية إلى تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية”.

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