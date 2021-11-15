كاتب صحفي: 5 سنوات في دوامة من أجل التخلص من سجل تجاري والعملية معقدة

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روى الكاتب الصحفي عبد القادر البلوي قصته مع شطب السجل التجاري، ومعاناته في أكثر من جهة لعدة سنوات من إجل إتمام إجراءات إنهاء السجل.

وقال البلوي، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إنه ظل خمس سنوات في دوامة من أجل التخلص من سجل تجاري واحد ومر بعمليات معقدة في أكثر من جهة منها على سبيل المثال التأمينات وهيئة الزكاة”.

وأضاف: “في السابق كان عمل سجل تجاري يحتاج التوجه لست جهات أما الآن، العملية تتم بضغط زر في ثوان معدودة”.

وتابع: “ولكن مسألة إنهاء السجل التجاري صعبة للغاية، وحاولت في السابق أن أمارس نشاط تجاري وبعدها حاولت إلغاء السجل فكان الأمر بمثابة معاناة ودوامة وجهد كبير في أكثر من جهة”.