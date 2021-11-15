امرأة خليجية تقاضي زوجها لأغرب سبب: دائم ارتكاب مخالفات مرورية

تواصل- فريق التحرير:

لجأت زوجة خليجية، إلى الشرطة لمقاضاة زوجها “المستهتر”، بسبب تكرار ارتكاب مخالفات مرورية “سرعة زائدة” على مركبة مسجلة باسم الزوجة.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، لجأت الزوجة إلى الشرطة بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل مع وعود متكررة لا تنفذ من الزوج، وأكد الزوج أنه لم يقصد ذلك وأنه يحاول في كل مرة عدم ارتكاب أي مخالفات، متعهداً أن يتوقف عن ذلك.

ونثلت الصحيفة عن فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أنها ليست الحالة الأولى التي ترصدها الإدارة للخلافات العائلية بين الزوجين إلا أنها مختلفة هذه المرة، حيث أدى تساهل الزوجة مع زوجها المستهتر الذي يستخدم سيارة مسجلة باسمها إلى تكرار ارتكابه مخالفات مرورية بمبالغ كبيرة وفي كل مرة يعلل للزوجة الأمر أنه خارج عن إرادته.

وقالت الكندي: إن الزوجة لجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان لإيجاد حل.