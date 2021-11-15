الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اختبر صحتك بنفسك.. «الصحة» تنشر 4 مؤشرات هامة لجسمك منها محيط الخصر

اختبر صحتك بنفسك.. «الصحة» تنشر 4 مؤشرات هامة لجسمك منها محيط الخصر
0

تواصل- فريق التحرير:

نشر حساب وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، 4 مؤشرات هامة للجسم تساعد في معرفة 4 أمور عن الصحة.

وقالت الوزارة:” عندك (4) مؤشرات لجسمك تساعدك في معرفة (4) أمور عن صحتك.. اعرف أرقامك”.

وأضافت :” لماذا عليك معرفة مؤشراتك الأربعة؟”، موضحة أن هذه المؤشرات الأربعة وهي السكر، وكتلة الجسم، وضغط الدم، ومحيط الخصر، هي مؤشرات مهمة تعطي صورة عامة عن حالتك الصحية مثل، التنبيه عن احتمالية خطر الإصابة بالأمراض الصحية المزمنة، والتحكم بالأمراض المزمنة وتجنب مضاعفاتها”.

وتابعت “الصحة” :” لا تتضح بعض المشكلات الصحية إلا بمعرفة المؤشرات، والمساعدة في وضع أهداف صحية لنمط الحياة”.

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: 44 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة»: 44 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسجيل حالة وفاة واحدة

استشاري ينصح بـ 3 حلول بسيطة لتفادي جلطات القلب والمخ والسكر والضغط

استشاري ينصح بـ 3 حلول بسيطة لتفادي جلطات القلب والمخ والسكر والضغط

«الصحة» توضح أسباب وأعراض وطرق علاج متلازمة «القولون العصبي»

«الصحة» توضح أسباب وأعراض وطرق علاج متلازمة «القولون العصبي»

«عسيري»: نرجوكم تلقوا اللقاح وكونوا سبباً في العبور من هذه الرحلة الشاقة

«عسيري»: نرجوكم تلقوا اللقاح وكونوا سبباً في العبور من هذه الرحلة الشاقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>