اختبر صحتك بنفسك.. «الصحة» تنشر 4 مؤشرات هامة لجسمك منها محيط الخصر

تواصل- فريق التحرير:

نشر حساب وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، 4 مؤشرات هامة للجسم تساعد في معرفة 4 أمور عن الصحة.

وقالت الوزارة:” عندك (4) مؤشرات لجسمك تساعدك في معرفة (4) أمور عن صحتك.. اعرف أرقامك”.

وأضافت :” لماذا عليك معرفة مؤشراتك الأربعة؟”، موضحة أن هذه المؤشرات الأربعة وهي السكر، وكتلة الجسم، وضغط الدم، ومحيط الخصر، هي مؤشرات مهمة تعطي صورة عامة عن حالتك الصحية مثل، التنبيه عن احتمالية خطر الإصابة بالأمراض الصحية المزمنة، والتحكم بالأمراض المزمنة وتجنب مضاعفاتها”.

وتابعت “الصحة” :” لا تتضح بعض المشكلات الصحية إلا بمعرفة المؤشرات، والمساعدة في وضع أهداف صحية لنمط الحياة”.