«لبنان لن يكون جمهورية مستقلة».. فيديو يفضح زعيم مليشيا حزب الله «حسن نصر الله»

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نشر الإعلامي ماجد الماجد مقطع فيديو نادر لزعيم مليشيا حزب اللبناني حسن نصر الله، وهو يتحدث عن دور مليشيا حزب الله اللبناني في رسم وضع البلاد.

ويظهر زعيم المليشيا حسن نصر الله وهو يتحدث عن الشكل الذي يريده حزب الله عن وضع النظام في لبنان.

ويقول نصر الله :”ليس لنا مشروع في لبنان، ولكن مشروعنا الحقيقي هو أن تكون لبنان جزءاً من دولة إسلامية وليس جمهورية”.

وأضاف أن لبنان لن يكون جمهورية إسلامية مستقلة، بل سيكون تابعاً للجمهورية الإسلامية الكبرى، التي يحكمها صاحب الزمان، ونائبه الخميني.

وأكد نصر الله انه يعمل داخل حزب الله وأجهزته، التي تخضع لولاية وأوامر ولاية الفقيه.