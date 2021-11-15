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معتمر مُسن يسقط في الحرم المكي وبعد توقف قلبه كانت المفاجأة

معتمر مُسن يسقط في الحرم المكي وبعد توقف قلبه كانت المفاجأة
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تواصل- فريق التحرير: 

سقط مُعتمر يحمل الجنسية البنجلاديشية، مغشيًا عليه في صحن المطاف بالحرم المكي، نتيجة توقف عضلة القلب ، وتم نقله عن طريق الإسعاف لمستشفى أجياد الطوارئ بمكة المكرمة.

وتدخلت الفرق الميدانية لنقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم ومباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة وتم البدء بعمل الإنعاش الرئوي المتقدم.

وحسب صحيفة عكاظ، تم التعامل مع الحالة بكل دقة وسرعة إلى أن عادت عضلة القلب إلى العمل مرة أخرى، وأصبحت الحالة مستقرة وتم إدخاله بعد ذلك إلى قسم العناية القلبية بالمستشفى لتلقي الخدمة والرعاية الطبية المطلوبة.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل عيد جاهزية واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي لخدمة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن من خلال كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

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