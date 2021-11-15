مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق.. والتأمين يواكب المرحلة

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أشاد إياد اللهيبي المختص في قطاع التأمين بمبادرة البنك المركزي السعودي بعد الإعلان عن اعتماد أول منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة في المملكة.

وقال اللهيبي، خلال استضافته في برنامج “عين الخامسة”، على قناة “الإخبارية”، إن المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق لأن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية.

وأضاف أنه مع تطور العالم في خدمات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية كانت هذه السيارات بدايتها جيدة في الأسواق العالمية منذ 2014، وهذه السيارات تستطيع أن تتحكم في وجهتها وحركتها بدون تدخل بشري.

وتابع اللهيبي “أنه مع تقدم المملكة وبدعم من رؤية 2030 كان من المهم أن تدخل هذه السيارات إلى السوق السعودي، وكانت هناك تجارب خلال السنوات السابقة في العديد من المدن في جدة والدمام والرياض ولذلك كان من المهم توفير منتج تأميني يتواءم مع هذه النوعية من المركبات”.