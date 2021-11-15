«الموارد البشرية» توفر 500 فرصة تدريب منتهي بالتوظيف بالقطاع الصحي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (فني رعاية المرضى) المنتهي بالتوظيف في (القطاع الصحي الخاص) والذي يشمل أكثر من (500) فرصة وظيفية في كبرى المستشفيات السعودية للجنسين حملة البكالوريوس.

التخصصات المتاحة:

– أحياء

– أحياء دقيقة

– تقنية حيوية

– فيزياء

– كيمياء

– كيمياء حيوية

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر شهادة اللغة الإنجليزية آيلتس (IELTS) بدرجة لا تقل عن (3.5)، أو شهادة كفايات (STEP) بدرجة لا تقل عن (52).

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

موعد بدء البرنامج:

سيقام البرنامج في شهر ديسمبر القادم من العام 2021م (علماً بأن تاريخ بدء البرنامج قابل للتغير).

المزايا:

– تدريب منتهي بالتوظيف في أحد القطاعات الصحية الخاصة والمستشفيات الكبرى.

– مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج قدرها (1000) ريال.

– دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

آلية فرز طلبات المتقدمين:

1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على درجة اللغة الإنجليزية.

2- يتم النظر الى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية. ​

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً ويستمر حتى الجمعة 1443/4/21هـ (الموافق 2021/11/26م)، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا