صادم.. عريس حاول استعراض مهارته في حفل زفافه فحدثت المأساة

تواصل- وكالات:

أقدم عريس على فعل صادم في حفل زفافه، عندما حاول استعراض مهارته في القيادة بسيارة فاخرة حصل عليها من أحد أصدقائه المدعوين لحضور الزفاف الذي حوله لمأساة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “التهور” من العريس حول الفرح إلى مأساة حقيقية، حيث تم نقل العروسين إلى المستشفى بدلاً من منزل الزوجية.

العريس ويدعى (علي زمان) والذي يبلغ من العمر 26 عاما، وعروسه، استقلا سيارة فاخرة من نوع “لامبرجيني” تعود إلى أحد ضيوف حفل زفافهما.

أضافت الصحيفة :” وفي أثناء قيادة السيارة التي يزيد ثمنها عن 268 ألف دولار، دخل العريس فيما يشبه سباق مع سائق عند إشارة ضوئية في منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير البريطانية وفي النهاية اصطدمت سيارة العريس مع سيارة السائق الآخر، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

وقد اشتعلت النيران في السيارة الفاخرة، في حين هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان.

وأصيب العريس وعروسته بجروح نقلا على أثرها إلى المستشفى، وكذلك حدث مع السائق الآخر.