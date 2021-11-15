الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل وطرق الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل وطرق الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية وتفاصيل ومتطلبات الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية من خلال خدمات منصة أبشر.

وأفادت الأحوال المدنية، أن “خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية”، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات الخدمة:

نسخة من سجل الأسرة

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات.

مواد ذات صلة

أضعت «هويتي» ولا يُسمح باستلام الجديدة بدونها.. ما الحل؟.. «الأحوال المدنية» ترد

أضعت «هويتي» ولا يُسمح باستلام الجديدة بدونها.. ما الحل؟.. «الأحوال المدنية» ترد

«الأحوال المدنية»: إصدار واستلام 3 وثائق عبر البريد السعودي

«الأحوال المدنية»: إصدار واستلام 3 وثائق عبر البريد السعودي

«المرور» يوضح آلية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر منصة أبشر

«المرور» يوضح آلية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر منصة أبشر

«إذن إصلاح المركبة وتجديد رخصة السلاح».. خدمات جديدة عبر منصة «أبشر»

«إذن إصلاح المركبة وتجديد رخصة السلاح».. خدمات جديدة عبر منصة «أبشر»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>