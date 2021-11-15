«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل وطرق الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية وتفاصيل ومتطلبات الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية من خلال خدمات منصة أبشر.

وأفادت الأحوال المدنية، أن “خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية”، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات الخدمة:

نسخة من سجل الأسرة

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات.