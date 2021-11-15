بعد انقطاع عامين.. المدارس تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول حضورياً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، انطلاق الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد غد الأربعاء، وذلك بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.

ووأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إدارات ومكاتب التعليم تتابع استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

كما شكّلت إدارات التعليم لجاناً إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس؛ بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضورياً في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأعلنت إدارات التعليم عن حزمة من التوجيهات التي تعزز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية، مشتملةً على أهمية تنظيم الوقت، وتوفير بيئة مناسبة للاستذكار، والتدريب على الاختبارات المشابهة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسياً لأداء الاختبارات التحريرية حضورياً.​