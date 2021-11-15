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لمواجهة تفشي كورونا.. إغلاق وقيود صارمة على غير المطعمين بدولة أوربية

لمواجهة تفشي كورونا.. إغلاق وقيود صارمة على غير المطعمين بدولة أوربية
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تواصل- وكالات:

قررت السلطات النمساوية فرض إجراءات إغلاق تستهدف حوالي مليوني شخص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ضد “كوفيد-19″، حيث تواجه البلد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، قال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبيرغ: إن هذه الإجراءات لم يتم اتخاذها باستخفاف، ولكنها ضرورية وأنه لن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بمغادرة منازلهم إلا للذهاب إلى أماكن العمل أو شراء الطعام.

يذكر أن حوالي 65٪ من سكان النمسا التي كانت صاحبة أقل معدلات في أوروبا الغربية تم تلقيحهم بشكل كامل وذلك قبل أن تعاود الاصابات ارتفاعها بشكل كبير للتنضم أوروبا مرة أخرى للمانطق الأكثر تضررًا من الوباء، على مستوى العالم.

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