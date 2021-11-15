مع تغيرات الطقس.. «الحصيني» يحذر من الوقوع في هذا الخطأ

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حذر الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” المناخية عبد العزيز الحصيني، من مخاطر الجلوس في مكان مكشوف ليلاً على جسم الإنسان خاصة في هذه الأيام التي تشهد تغيرات الطقس.

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، أن الجلوس ليلا في مكان مكشوف يسبب ضررا للجسم، محذرُا المرضى الذين يعانون من الحساسية، من خطر نزول الهواء المائل للبرودة على الأجسام مما قد يؤذيها، خاصة وأن الأجسام لم تتعود على برودة الهواء في مثل هذه الأجواء.

وأوضح الحصيني، أن الكثيرين لا يزالون غير مدركين لضرر التكييف هذه الأيام، مشيرا إلى أن مكيفات البيوت والمساجد أصبحت باردة جدًا مما قد تتسبب في خطرًا كبيرًاعلى صحة الكثيرين.