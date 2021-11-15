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دراسة تكشف عن أفضل فاكهة لخفض نسبة الكوليسترول.. تعرّف عليها

دراسة تكشف عن أفضل فاكهة لخفض نسبة الكوليسترول.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة، عن بعض الفواكه التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، مما يساعد أيضًا على خفض الكوليسترول.

ووفقاً لموقع “ميديك فوروم”، فقد أظهرت دراسة بقيادة الباحث تشاوبينا لي في جامعة كاليفورنيا، أن العنب يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب الدراسة الجديدة فإن تناول العنب يقلل من الأحماض الصفراوية، والتي تلعب دورًا مهمًا في استقلاب الكوليسترول، حيث تشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب لصحة القلب.

وتضمنت الدراسة مشاركين أصحاء تناولوا 1.5 كوب من العنب يوميًا لمدة أربعة أسابيع، حيث تناول الأشخاص نظامًا غذائيًا منخفض الألياف/البوليفينول، وبعد أربعة أسابيع، وجد الباحثون زيادة في التنوع الميكروبي.

كما كان هناك انخفاض في نسبة الكوليسترول في الدم بما في ذلك الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1% والكوليسترول الضار بنسبة 5.9%، وكذلك انخفضت كمية الأحماض الصفراوية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للكوليسترول بنسبة 40.9%.

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