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«الجوازات» ترد على أسئلة مهمة تخص الوافدين

«الجوازات» ترد على أسئلة مهمة تخص الوافدين
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال عدم استكمال الوافدين جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة فإن التعليمات تشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوماً بأحد الدول المعلق القدوم منها ليتمكنوا من الدخول.

جاء ذلك ردًا على سؤال تم توجيهه للجوازات، من أحد الوفدين بفيد بحصوله على جرعة واحدة من اللقاح في المملكة وجرعة أخرى في باكستان، فهل يمكنه القدوم إلى المملكة.

وقالت مديرية الجوازات عبر حسابها على “تويتر”: إن أي قرارات أو تنبيهات عامة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، وذلك ردا على استفسار حول الموافقة بالسماح بعودة سائقين تلقوا جرعات لقاح كورنا في باكستان.

وأكدت المديرية أنه يمكن للوافد القدوم في حال تم استكمال جرعتي لقاح كورونا مسبقًا داخل المملكة مع التأكيد على أهمية سريان وثائق واشتراطات السفر عند القدوم، وذلك بعدما تلقت المديرية سؤلا قالت صاحبته: “أريد أستفسر لو أن هناك زوجة محصنة في المملكة وسوف تغادر مع زوجها هل سيتم السماح لها بدخول المملكه معه”.

وبشأن نقل معلومات الجواز القديم للجديد ردت المديرية على أسئلة البعض، مؤكدة أنه بخطوات بسيطة عبر منصة أبشر، بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد.

 

 

 

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