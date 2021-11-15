(فيديو) صرخات سيدة بخميس مشيط.. والعنف الأسري يتفاعل

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق صرخات امرأة بخميس مشيط، تعاني من تعنيف زوجها.

وعقب انتشار الفيديو تفاعل الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع تويتر : “نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل ‏معنا عبر الرسائل الخاصة”.‏

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري كان قد أوضح أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز.

وأفاد المركز في توضيحه السابق أن ‏مفهوم العنف الأسري يتمثل في تعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي ( العنف لجسدي – النفسي – ‏اللفظي – الجنسي – الإهمال – الاستغلال).