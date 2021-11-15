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برلماني إيراني يعترف بقتل المتظاهرين في 2019

برلماني إيراني يعترف بقتل المتظاهرين في 2019
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تواصل – وكالات:

تحدى حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، المجتمع الدولي بمحاكمته، بعد اعترافه بضلوعه في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019 .

وقال نوروزي بحسب “العربية نت”: “أنا كنت من بين الأشخاص الذين أطلقوا النار على الناس، نحن قتلناهم، الآن من يريد محاكمتنا؟”.

وقد جاء اعتراف نوروزي خلال مقابلة مع موقع “مرصد إيران”، وذلك رداً على المحكمة الشعبية الدولية لمرتكبي جرائم القتل في احتجاجات نوفمبر 2019 المنعقدة في لندن.

وأضاف نوروزي، دون أن يذكر شخصاً محدداً بالاسم، أنه قتل أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 بعدما أضرم النار في بنك.

وعقدت المحكمة الشعبية الدولية في لندن للنظر في “جرائم” الحكومة الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر 2019، 4 جلسات حتى الآن، وتنتهي المحكمة، التي تنظمها ثلاث منظمات حقوقية هي: “إيران لحقوق الإنسان” و”العدالة من أجل إيران” و”معا ضد عقوبة الإعدام”، الأحد.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    ابو عبد الرحمن

    الله يجعل اعمالنا وهم خالصه لوجهه الكريم

  2. ١
    ماجد

    شيء طبيعي
    اذا خصمك القاضي فمن تقاضي