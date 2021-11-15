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الجوف.. عاصمة «الزيتون» وصاحبة أكبر مزرعة في العالم

الجوف.. عاصمة «الزيتون» وصاحبة أكبر مزرعة في العالم
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تواصل – فريق التحرير:

على موسوعة غينيس للأرقام القياسية تتربع مدينة الجوف شمال المملكة بأكبر مزرعة زيتون في العالم، وذلك بعد منافسة مع عدة دول رائدة في زراعة الزيتون مثل تشيلي وتونس.

عاصمة الزيتون

الجوف التي يتواجد بها 12 ألف مزرعة، وأكثر من ثلاثة آلاف مشروع زراعي، و18 مليون شجرة زيتون و25 معصرة تنتج قرابة 100 ألف طن من ثمار الزيتون، و12 ألف طن زيت زيتون سنويا، تعتبر وبكل جدارة “عاصمة الزيتون”.

وتوسعت المملكة في مجال زراعة الزيتون عبر منطقة الجوف، والتي تزرع فيها أشجار الزيتون على أكبر نطاق وأفر إنتاج انطلاقا من المكان الذي شهد  بدأت أول تجربة زراعية للزيتون، وتحديداً في منطقة البسيطا، الممتدة من الجوف وحتى حدود منطقة تبوك.

البداية والانطلاق

البداية الحقيقية لزراعة الزيتون في الجوف كانت في عام 2009، حيث توسعت بشكل لافت في “بسيطا”، لتصل في الوقت الحالي لأكثر من 18 مليون شجرة زيتون على مساحات شاسعة بعد نجاح تجارب فريدة لزراعة شجرة الزيت المتميزة.

ريادة وشراكة وفرص العمل

تستهدف منطقة الجوف بزراعتها لأشجار الزيتون أن تثري مجال الصناعة، وتحرك الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية للسكان المحليين، وتوفر العديد من فرص التجارية، وكذلك فرص العمل لأبناء منطقة الجوف، بعد التوسع في زراعة الزيتون بشكل لافت.

 

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