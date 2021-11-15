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مصر.. أب يرتكب جريمة مروعة بحق طفله ويعذبه حتى الموت

مصر.. أب يرتكب جريمة مروعة بحق طفله ويعذبه حتى الموت
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم أب على ارتكاب جريمة مروعة بحق طفله البالغ من العمر 8 أعوام، في منطقة المرج الجديدة بمصر، حيث لقي الطفل مصرعه نتيجة التعذيب على يد والده.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فقد تلقت الشرطة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة، حيث تبين العثور على جثة طفل وبها آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم.

وتمكنت تحريات الأمن المصري من كشف ملابسات الواقعة، إذ تبين أن الأب كان وراء هذه الجريمة، وكان يعذب الطفل بشكل دائم.

وبعد ضبط المتهم، اعترف بجريمته، مشيرا إلى أنه “لم يقصد قتله”، وقال: “كنت بأدبه”، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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