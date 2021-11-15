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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأرصاد» توضح المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة اليوم

«الأرصاد» توضح المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة اليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصاحبها زخات البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أما المناطق المتأثرة بالحالة فقد جاءت كالتالي:

-حائل: حائل – بقعاء – الغزالة – ومعظم محافظات المنطقة .

-الحدود الشمالية: طريف – عرعر – رفحاء .

-الجوف: القريات – طبرجل – سكاكا – دومة الجندل .

-القصيم: بريدة – عنيزة – الرس – البكيرية – ومعظم محافظات المنطقة.

-الشرقية: حفر الباطن – الخفجي

-شمال منطقة الرياض: شقراء – المجمعة – الزلفي – الغاط .

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