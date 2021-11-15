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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بالأرقام.. بيانات رسمية تكشف عدد العمالة المنزلية في المملكة

بالأرقام.. بيانات رسمية تكشف عدد العمالة المنزلية في المملكة
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تواصل- فريق التحرير

يبلغ إجمالي العمالة المنزلية في المملكة حوالي 3.446.667 عاملا وعاملة، بينهم 2.554.628 ذكرا، وذلك بحسب ما كشفته بيانات رسمية.

يأتي هذا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملات 892.039 عاملة، أي أن العمالة المنزلية من الذكور يشكلون ما نسبته 74% من إجمالي العمالة المنزلية مقابل 26% من الإناث.

وكشف تقرير إحصائي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2021، أن نسبة العمالة المنزلية التي تعمل بمهنة «طباخ» من الذكور تقدر بـ93%.

بينما يعمل 57.097 طباخا ومقدم طعام من الجنسين في المملكة، من بينهم 53.274 ذكرا، فيما بلغ عدد الإناث العاملات في المهنة 3.823 فقط.

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