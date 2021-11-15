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توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن اختبارات الرخصة المهنية

توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن اختبارات الرخصة المهنية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لمن هم على وشك التخرج من الجامعات وحديثي التخرج المؤهلين للعمل في الوظائف التعليمية بالقطاعين الحكومي والأهلي.

وأوضحت الهيئة، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الحاصلين على مؤهل بكالوريوس غير التربوي يحق لهم دخول اختبارات الرخصة حال كان تخصصاتهم ضمن التخصصات المحددة في اختبارات الرخص المهنية.

وأشارت إلى أن المؤهل المطلوب للحصول على الرخصة للمعلمين على رأس العمل الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق، ويستثنى من ذلك من كان على رأس العمل عند نفاذ لائحة الوظائف التعليمية، ويشترط حصوله على مؤهل الدبلوم فما فوق وللخريجين الجدد ممن ليسوا على رأس العمل يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق.

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