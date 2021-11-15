أول تعليق لأمين المجلس الإسلامي العربي في لبنان بعد منحه الجنسية السعودية

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علق الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد الحسيني، على منحه الجنسية السعودية، مؤكدًا أنه سيعمل بصدق وإخلاص لخدمة المملكة.

وقال الحسيني على حسايه عبر موقع تويتر: “أعاهد الله تعالى بأن أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى”.

وكان “الحسيني” قد غرد أمس قائلاً: “بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم”.