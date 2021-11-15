شاهد.. معركة شرسة بين وحيد القرن وجاموس بري في محمية طبيعية

تواصل – وكالات :

وثق حارس محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، فيديو لمعركة شرسة بين وحيد القرن الأبيض وجاموس بري ضخم.

وأثبت الجاموس البري خلال المعركة أنه ليس خصماً سهلاً، رغم الفارق الكبير في الحجم والوزن، حيث يقترب وحيد القرن من طنين ونصف الطن مقابل حوالي 700 كيلوغرام للجاموس.

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز، فقد نشرت محمية “كاريغا” التي شهدت الواقعة مقطع الفيديو على “فيسبوك”، معلقة: “القوة المذهلة للحيوانين ظاهرة هنا، وأيضا الطبيعة العنيدة للجاموس. اكتمل المشهد بتعليق رائع من الزوار”.

ووصفت المحمية ما شهده الفوج بأنه “مشهد نادر للغاية”.