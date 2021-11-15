الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تدريب طلاب طب الأسنان على «أسنان جاموسة» بجامعة عربية

تدريب طلاب طب الأسنان على «أسنان جاموسة» بجامعة عربية
0

تواصل- فريق التحرير

ربما تكون هذه الواقعة من أغرب الوقائع داخل معامل التدريب بالجامعات، حيث تم تدريب طلاب طب الأسنان في جامعة مصرية على “أسنان جاموسة”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد أصدرت حكما قضائيا نهائيا بعدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحق كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وفي حيثيات الحكم فقد ثبت للمحكمة أن كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بدأت الدراسة دون توفير المعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

كما ألزمت المحكمة “المجلس الأعلى للجامعات”، بتوزيع الطلاب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم، تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

وأمام القاضي كشف طلاب وطالبات الدفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور أنه: “لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات ودربونا على أسنان الجاموسة”.

وعندما سألهم القاضي: “ألا يوجد أي تدريب لكم في دراستكم العملية؟، أجاب الطلاب: “كانوا يدربوننا بكلية الطب البيطري على أسنان الجاموسة”.

وعندما تفاجأ القاضي أعاد السؤال للمرة الثانية، حيث أجاب 320 طالبا في صوت واحد بصحة التدريب على أسنان الجاموسة.

وكان قرار القضاء الإداري بالإسكندرية قد حكم بتوزيع طلاب الدفعتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالبا على كليات طب الأسنان المناظرة لها في الجامعات المصرية.

مواد ذات صلة

«صحة نجران» تكشف حقيقة استخدام «زرعات» غير معتمدة بمركز لطب الأسنان

«صحة نجران» تكشف حقيقة استخدام «زرعات» غير معتمدة بمركز لطب الأسنان

«القضاء الإداري» يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

«القضاء الإداري» يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

مجلس القضاء الإداري يُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

مجلس القضاء الإداري يُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

«القضاء الإداري» يُقر حركة نقل القضاة بين محاكم ديوان المظالم

«القضاء الإداري» يُقر حركة نقل القضاة بين محاكم ديوان المظالم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة