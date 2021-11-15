تدريب طلاب طب الأسنان على «أسنان جاموسة» بجامعة عربية

تواصل- فريق التحرير

ربما تكون هذه الواقعة من أغرب الوقائع داخل معامل التدريب بالجامعات، حيث تم تدريب طلاب طب الأسنان في جامعة مصرية على “أسنان جاموسة”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد أصدرت حكما قضائيا نهائيا بعدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحق كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وفي حيثيات الحكم فقد ثبت للمحكمة أن كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بدأت الدراسة دون توفير المعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

كما ألزمت المحكمة “المجلس الأعلى للجامعات”، بتوزيع الطلاب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم، تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

وأمام القاضي كشف طلاب وطالبات الدفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور أنه: “لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات ودربونا على أسنان الجاموسة”.

وعندما سألهم القاضي: “ألا يوجد أي تدريب لكم في دراستكم العملية؟، أجاب الطلاب: “كانوا يدربوننا بكلية الطب البيطري على أسنان الجاموسة”.

وعندما تفاجأ القاضي أعاد السؤال للمرة الثانية، حيث أجاب 320 طالبا في صوت واحد بصحة التدريب على أسنان الجاموسة.

وكان قرار القضاء الإداري بالإسكندرية قد حكم بتوزيع طلاب الدفعتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالبا على كليات طب الأسنان المناظرة لها في الجامعات المصرية.